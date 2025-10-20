Guangzhou: Wieder frühes Aus für Maria

Tennisprofi Tatjana Maria reiht bei ihrer Asientour eine Enttäuschung an die nächste. Nach den Erstrundenpleiten von Seoul und Peking scheiterte die 38-Jährige aus Bad Saulgau beim Turnier in Guangzhou zum dritten Mal in Folge an ihrer Auftakthürde, der Weltranglisten-100. Veronika Erjavec aus Slowenien musste sich Maria (WTA-43.) am Montag mit 4:6, 7:6 (9:7), 2:6 geschlagen geben.

Maria verspielte im zweiten Durchgang eine 5:1-Führung, rettete sich in den Tiebreak und glich gegen Erjavec (25) nach drei abgewehrten Matchbällen aus. Im Entscheidungssatz kassierte die deutsche Nummer zwei das entscheidende Break zum 2:4.

Maria, die im Sommer im Londoner Queen's Club triumphiert hatte, war in Seoul glatt gegen die Niederländerin Suzan Lamens ausgeschieden und danach in Peking im Duell mit Marie Bouzkova (Tschechien) ebenfalls ohne Satzgewinn geblieben.