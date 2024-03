Halep kehrt nach Dopingsperre schon in Miami zurück

Anzeige

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep kehrt nach ihrer verkürzten Dopingsperre noch in diesem Monat auf den Tenniscourt zurück. Die Rumänin schlägt ab dem 19. März bei den Miami Open in Florida auf, es wird ihr erstes Turnier seit den US Open im September 2022. Das gab die frühere French-Open- und Wimbledon-Siegerin auf Instagram bekannt.

"Vielen Dank an die Veranstalter, die mir diese Gelegenheit gegeben haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und an Wettkämpfen teilzunehmen", schrieb die 32-Jährige.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte erst am Dienstag die Sperre gegen Halep von vier Jahren auf neun Monate reduziert. Diese Strafe hat sie bereits verbüßt.

Halep war im vergangenen Jahr von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) wegen zweier Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für vier Jahre gesperrt worden.