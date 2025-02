Kerber mit neuer Funktion in Bad Homburg

Angelique Kerber übernimmt beim WTA-Turnier in Bad Homburg eine neue Rolle. Die einstige Weltranglistenerste, die im vergangenen Jahr ihre Karriere beendete, wird künftig als Sportdirektorin des Vorbereitungsevents für Wimbledon arbeiten.

"Dieses Turnier liegt mir besonders am Herzen, denn ich war von Beginn an dabei – von den ersten Planungen bis hin zur Umsetzung", sagte die 37-Jährige: "Ich weiß als ehemaliger Profi, was den Spielerinnen wichtig ist und will mit Blick auf eine möglichst perfekte Abstimmung zwischen Veranstalter und Spielerinnenfeld versuchen, meinen Erfahrungsschatz einzubringen."

Kerber bildet damit künftig eine Doppelspitze mit Turnierdirektor Aljoscha Thron. Seit der ersten Ausgabe 2021, die sie gewann, war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin bereits als Turnierbotschafterin aktiv gewesen.

In diesem Jahr finden die Bad Homburg Open vom 23. bis 29. Juni statt. Unter anderem hat Australian-Open-Überraschung Eva Lys (Hamburg) schon zugesagt.