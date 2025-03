Lys bleibt angriffslustig: "Will Top 30 anpeilen"

Tennis-Hoffnung Eva Lys hat einige Wochen nach ihrem erstmaligen Vorstoß in die Top 100 der Weltrangliste große Ziele für die Zukunft. "Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann die Top 50 oder sogar Top 30 anpeilen möchte", sagte die 23-Jährige dem Hamburger Abendblatt: "Dass dies möglich ist, habe ich oft genug in Matches gegen die in dem Bereich platzierten Spielerinnen bewiesen."

Lys hatte im Januar bei den Australian Open für Furore gesorgt, als sie nach einer Niederlage in der Qualifikation als "Lucky Loser" bis ins Achtelfinale vorgestoßen war. Seit Ende Februar ist die derzeit Weltranglisten-76. die deutsche Nummer eins im Frauentennis. Auch im Anschluss an ihren Überraschungscoup in Melbourne zeigte sie zuletzt ordentliche Leistungen - in Miami aber schied sie in der finalen Qualifikationsrunde aus und muss nun erneut auf eine Hauptfeld-Teilnahme als Lucky Loser hoffen.

Ihr primäres Ziel sei in diesem Jahr nicht rein sportlicher Natur, erklärte Lys, sondern "gesund und körperlich verletzungsfrei zu bleiben, das ist mir in den vergangenen Jahren selten geglückt". Die Hamburgerin leidet an einer rheumatischen Autoimmunerkrankung (Spondyloarthritis), die bei ihr vor einigen Jahren diagnostiziert wurde: "Am liebsten würde ich jede Woche spielen, aber ich muss beachten, dass mein Körper auch einmal eine Pause benötigt und darf es nicht übertreiben", sagte Lys.

Ihre Erkrankung ist auch der Grund, warum Lys mittelfristig wohl schweren Herzens ihre norddeutsche Heimat verlassen wird. "Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gedanken gespielt. Bis jetzt ist es mir kein einziges Mal gelungen, eine gute Vorbereitung in Deutschland, speziell in Hamburg, hinzulegen. Einfach wetterbedingt, ich bin immer krank geworden, war ständig erkältet, weil ich eben durch mein schwaches Immunsystem sehr anfällig dafür bin", sagte sie: "Da meine Familie zugleich mein Team ist, wäre es natürlich wichtig, dass sie mitkommen. Da sind natürlich noch einige Punkte zu klären."

Lys trifft in wenigen Wochen mit dem deutschen Team im Billie Jean King Cup in Den Haag auf die Niederlande (10. April) und Großbritannien (11. April).