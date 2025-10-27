Lys im Achtelfinale von Hongkong - deutsches Duell in Jiujiang

Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Hongkong einen überzeugenden Start hingelegt. Die 23 Jahre alte Hamburgerin wurde ihrer Favoritenrolle beim 6:0, 6:3 gegen die Russin Kristiana Sidorowa problemlos gerecht und zog bei dem mit 275.094 US-Dollar dotierten 250er-Turnier ins Achtelfinale ein. Dort trifft sie auf die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada) oder Wang Xiyu aus China.

Für Lys ist es das letzte Turnier des Jahres. Schon am Samstag startet in Riad das WTA-Saisonfinale der besten acht Spielerinnen. Lys hatte am Montag mit der Nummer 527 der Welt nur im zweiten Satz phasenweise Mühe und nutzte nach 1:11 Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Im chinesischen Jiujiang kommt es im Achtelfinale derweil zu einem deutschen Duell zwischen Ella Seidel und Tamara Korpatsch. Die formstarke Seidel gewann ihr Auftaktmatch gegen die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah souverän mit 6:4, 6:3. Korpatsch profitierte beim Stand von 3:0 im ersten Satz von der verletzungsbedingeten Aufgabe der Russin Polina Kudermetowa.