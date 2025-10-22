Lys im Achtelfinale von Tokio chancenlos

Eva Lys ist beim Tennisturnier in Tokio im Achtelfinale chancenlos ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Hamburgerin, Nummer 50 der Weltrangliste, verlor gegen die an Position neun gesetzte Kanadierin Victoria Mboko 1:6, 1:6. Nach nur 55 Minuten war die Partie beendet. Bereits bei den French Open in Paris im Frühjahr war Lys in zwei Sätzen an der hochtalentierten Mboko (19) gescheitert.

Lys war mit einem souveränen Sieg über die Britin Katie Boulter (6:2, 6:1) ins Achtelfinale des mit einer Million Dollar dotierten WTA-Turniers eingezogen, konnte aber nicht an ihre Leistung anknüpfen. Sie erkämpfte sich erst im letzten Spiel des Matches ihren ersten Breakball, bei eigenem Aufschlag geriet sie schnell in die Defensive und erzielte dadurch weniger als die Hälfte aller gespielten Punkte.