Nach 13 Siegen: Andrejewas Serie reißt in Miami

Die Siegesserie der russischen Senkrechtstarterin Mirra Andrejewa ist nach 13 Matches und zwei Turniersiegen gerissen. Die 17-Jährige, die zuletzt die Titel in Dubai und Indian Wells gewonnen hatte, unterlag in der dritten Runde des Hartplatzturniers in Miami gegen Amanda Anisimova aus den USA 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.