Stuttgart: Kerber als letzte Deutsche chancenlos

Anzeige

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist auch beim WTA-Turnier in Stuttgart an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 36-Jährige aus Kiel unterlag der Britin Emma Raducanu deutlich mit 2:6, 1:6 und schied wie zuletzt beim Turnier in Miami in der ersten Runde aus. Zuvor waren mit Laura Siegemund (Metzingen) bei ihrem "Heimspiel" und Tatjana Maria (Bad Saulgau) schon die übrigen deutschen Starterinnen gescheitert.

Kerber, die in Indian Wells vor gut einem Monat das Achtelfinale erreichte und damit den größten Erfolg seit ihrer Rückkehr aus der Babypause feierte, war gegen Raducanu nur zu Beginn auf Augenhöhe. Nach einem frühen Break schlug sie gleich zurück, kassierte jedoch sofort ein weiteres und musste den ersten Durchgang klar abgeben. Auch im zweiten Satz erholte sich Kerber nicht von den zwei frühen Breaks ihrer Gegnerin.

Das stark besetzte Turnier geht somit am Donnerstag ohne deutsche Beteiligung weiter. Siegemund hatte ebenfalls am Mittwoch gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6 verloren. Maria war schon am Dienstag gegen Elise Mertens aus Belgien ausgeschieden.