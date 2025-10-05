Tennis: Anisimova gewinnt in Peking

US-Tennisspielerin Amanda Anisimova hat das WTA-Turnier in Peking gewonnen. Die Wimbledon- und US-Open-Finalistin besiegte im Finale die Tschechin Linda Noskova 6:0, 2:6, 6:2 und sicherte sich den vierten Titel ihrer Karriere. Bereits im Februar hatte sich Anisimova in Doha bei einem Turnier der hochklassig besetzten 1000er-Serie durchgesetzt. Mittlerweile wird die 24-Jährige auf Platz vier der Weltrangliste geführt - Tendenz steigend.

Gegen Noskova (20), die überraschend das Finale erreicht hatte, verwandelte Anisimova nach 1:46 Stunden ihren ersten Matchball, nachdem sie im zweiten Satz den Faden verloren hatte. Zuvor hatte sie im Halbfinale bereits French-Open-Siegerin Coco Gauff klar bezwungen. Die Weltranglistendritte aus den USA hatte den Lauf der Hamburgerin Eva Lys im Viertelfinale beendet.

Für Anisimova war es nach drei Finalniederlagen (US Open, Wimbledon, Londoner Queen's Club) das ersehnte Erfolgserlebnis. Für den Turniersieg bekommt sie 1,24 Millionen Dollar Preisgeld. Im Ranking rückt sie näher an Gauff heran. Noskova springt erstmals in ihrer Karriere unter die Top 20 (17.).