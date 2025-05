Tennis: Lys in Straßburg ausgeschieden

Eva Lys ist bei ihrer Generalprobe für die French Open früh ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor in der ersten Runde des WTA-Turniers in Straßburg gegen die Chinesin Wang Xinyu 4:6, 5:7, nachdem sie es als Qualifikantin ins Hauptfeld geschafft hatte. Ab dem 25. Mai ist Lys zum zweiten Mal bei den French Open in Paris vertreten.