Tennis: Maria in Seoul früh ausgeschieden

Tatjana Maria ist auch beim WTA-Turnier in Seoul in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag beim mit 922.573 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der südkoreanischen Hauptstadt der Bulgarin Wiktorija Tomowa 2:6, 6:1, 0:6. Bereits in der vergangenen Woche hatte Maria, die in der Tennis-Weltrangliste Platz 82 belegt, in Guadalajara ihr Auftaktmatch verloren.

In Seoul war die 37-Jährige als einzige Deutsche am Start. Gegen die acht Jahre jüngere Tomowa (WTA-Nr. 54) kassierte sie die dritte Niederlage im dritten Duell in diesem Jahr. Im australischen Hobart auf Hardcourt und in Bad Homburg auf Rasen war Maria jeweils chancenlos gewesen, in Seoul kämpfte sie vergeblich um den Sieg.