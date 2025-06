Tennis: Vondrousova holt den Titel in Berlin

Die Tschechin Marketa Vondrousova hat den Titel beim hochklassig besetzten Rasenturnier in Berlin gewonnen. Die Wimbledonsiegerin von 2023 setzte sich im Finale am Sonntag im Steffi-Graf-Stadion mit 7:6 (12:10), 4:6, 6:2 gegen die Chinesin Wang Xinyu durch. Beide Spielerinnen waren ungesetzt gewesen und hatten auf ihrem Weg ins Endspiel namhafte Gegnerinnen geschlagen.

Vondrousova (25) besiegte Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA), die zweimalige Wimbledonfinalistin Ons Jabeur (Tunesien) und im Halbfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus). Wang (23) warf French-Open-Champion Coco Gauff (USA) aus dem Turnier. Von den besten zehn Spielerinnen der Welt waren in Berlin acht am Start, nur Iga Swiatek und Qinwen Zheng fehlten.

Vondrousova war durch Verletzungen in der Weltrangliste weit zurückgefallen. Durch den Titel auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß springt sie von Platz 164 auf Platz 73. Gegen Wang, die ihr erstes Einzel-Finale auf der WTA-Tour spielte, wehrte sie im ersten Durchgang sechs Satzbälle ab. Bei mehr als 30 Grad glich Wang aus, doch Vondrousova setzte sich nach 2:15 Stunden durch.

Eva Lys hatte eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten, sie war die einzige Deutsche beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 30. Juni). Für die 23 Jahre alte Hamburgerin war allerdings bereits in der ersten Runde Endstation. In der Qualifikation zum Turnier in Bad Homburg gab Lys am Sonntag auf.