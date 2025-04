Wieder Osorio: Maria im Viertelfinale von Bogotá chancenlos

Tennisspielerin Tatjana Maria ist bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale an der Kolumbianerin Camila Osorio gescheitert. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau, die in der kolumbianischen Hauptstadt zwei ihrer drei Titel auf der WTA-Tour gewonnen hat, unterlag am Freitag 1:6, 3:6.

Im vergangenen Jahr hatte Osorio Marias Siegesserie nach zwölf Matches und zwei Turniersiegen auf den Sandplätzen von Bogotá beendet und selbst den Titel gewonnen. Damals ging die Partie über drei Sätze, diesmal war Maria chancenlos.

Die zweifache Mutter, die seit Jahren mit ihrer Familie in Florida wohnt, durch ihre Erfolge aber eine besondere Beziehung zu Kolumbien hat, reist nun nach Europa. Dort steht die Qualifikation im Billie Jean King Cup an. Maria trifft mit dem deutschen Team am 10. und 11. April im niederländischen Den Haag auf die Gastgeberinnen und Großbritannien.