Wildcard für Naomi Osaka bei Bad Homburg Open

Tennis-Spielerin Naomi Osaka wird dank einer Wildcard des Veranstalters bei den Bad Homburg Open teilnehmen. Für die viermalige Grand-Slam-Siegerin ist es die Premiere bei der fünften Auflage des WTA-Turniers, das am Samstag beginnt. Neben der 27-Jährigen wird auch die neue deutsche Nummer eins Tatjana Maria, die zuletzt überraschend beim WTA-Turnier in Queens gewann, in Bad Homburg aufschlagen.