Wuhan: Gauff feiert ersten Turniersieg seit French Open

US-Tennisstar Coco Gauff hat den ersten Titelgewinn seit dem French-Open-Triumph im Juni gefeiert. Im Endspiel des WTA-Turniers von Wuhan besiegte die Weltranglistendritte ihre Landsfrau Jessica Pegula mit 6:4, 7:5. Es war der elfte Turniersieg für die 21 Jahre alte Gauff und der zweite in diesem Jahr.

Nach dem Grand-Slam-Erfolg in Roland Garros war Gauff in ein Tief gefallen. In der ersten Runde von Wimbledon scheiterte sie krachend, ihr Spiel wirkte auch danach instabil. In Wuhan aber präsentierte sie sich stark, auf dem Weg ins Finale gab Gauff lediglich 16 Spiele ab - davon drei beim deutlichen 6:3, 6:0 in der Runde der besten acht gegen die Metzingerin Laura Siegemund.

Gegen Pegula, Nummer sechs der Welt, lag Gauff im zweiten Durchgang bereits zwei Breaks zurück (0:3), in der entscheidenden Phase war sie aber die stärkere Spielerin.

Pegula hatte im Halbfinale überraschend die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka geschlagen und der Belarussin bei deren viertem Auftritt in Wuhan die erste Niederlage bei dem mit 3,654 Millionen Dollar dotierten Turnier beigebracht.