Schwerin holt 13. Meistertitel - Premiere für Grozer

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben eine siebenjährige Durststrecke beendet und ihren 13. Meistertitel geholt. Das Team des früheren Bundestrainers Felix Koslowski schlug den Dresdner SC am Samstag nach einer Aufholjagd 3:2 (23:25, 18:25, 25:15, 25:21, 15:11), die Bundesliga-Finalserie endete mit einem 3:0. Es ist die erste Meisterschaft für Nachwuchshoffnung Leana Grozer (18), Tochter des deutschen Volleyball-Helden Georg Grozer.

Schwerin, vor den 13 Bundesliga-Erfolgen siebenmal Meister in der DDR, hatte die Hauptrunde vor Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart auf Platz eins abgeschlossen und danach in den Play-offs die Ladies in Black Aachen (Viertelfinale) sowie den VfB Suhl (Halbfinale/jeweils 2:0) ausgeschaltet. Im Finale gelangen gegen Dresden zunächst zwei 3:0-Siege, nur beim ersten Matchball ging es eng zu.

Für den SSC Palmberg ist es der erste Meistertitel seit 2018, danach hatten stets Stuttgart (2019, 2022-2024) oder Dresden (2021) triumphiert. Pokalsieger Dresden, der in der Runde der besten Vier Stuttgart bezwungen hatte, verpasste das angepeilte Double klar.