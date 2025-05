Schwerin verpflichtet niederländische Natiolspielerin Reesink

Der deutsche Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sich mit der niederländischen Nationalspielerin Florien Reesink verstärkt. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kommt die niederländische Nationalspielerin vom Ligakonkurrenten Allianz MTV Stuttgart und wird in der kommenden Saison die vakante Position nach dem Abgang von Libera Patricia Llabrés Herrera übernehmen.

SSC-Coach Felix Koslowski kennt die 26-Jährige bestens aus der niederländischen Nationalmannschaft, die er ebenfalls betreut. Reesink habe vor allem 2023 "starke Leistungen auf internationalem Parkett gezeigt – bei der Europameisterschaft und mit der erfolgreichen Olympia-Qualifikation", sagte Koslowski: "Auch wenn sie in der vergangenen Liga-Saison in Stuttgart nicht viele Einsatzzeiten hatte, wissen wir genau, was wir an ihr haben." Reesink bringe "viel Potenzial mit", der Verein traue ihr "absolut zu, in die Fußstapfen von Patricia zu treten".