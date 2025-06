Volleyball: Dresden verpflichtet Entius

Der Dresdner SC bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison in der Volleyball Bundesliga (VBL). Wie der Pokalsieger und Vizemeister am Dienstag bekannt gab, wechselt die niederländische Diagonalangreiferin Rosa Entius vom USC Münster zu den Sächsinnen. Mit der Unterschrift beim DSC möchte die 21-Jährige laut Verein "den nächsten Karriereschritt" machen.

"Rosa ist eine sehr interessante und junge Spielerin, die wir in der vergangenen Saison oft beobachten konnten. Sie wird für uns eine wertvolle Hilfe auf der so wichtigen Position des Diagonalangriffs sein", sagte Trainer Alexander Waibl: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, im Training mitzuerleben, wie weit sie sich in der kommenden Saison entwickeln wird."