Volleyball: Stuttgart und Schwerin im Finale

Die Titelverteidigerinnen von Allianz MTV Stuttgart und Rekordchampion SSC Palmberg Schwerin spielen in der Volleyball-Bundesliga um den Meistertitel. Die Stuttgarterinnen setzten sich am Samstag mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) beim Dresdner SC durch und entschieden ihr Halbfinale mit 2:0. Wenig später gewann auch der SSC beim 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:15) bei Vorjahresfinalist SC Potsdam seine Serie im Schnelldurchgang.

Stuttgart darf nun vom dritten Meistertitel nacheinander und vom Double träumen. Das Team von Trainer Konstantin Bitter hatte vor gut einem Monat bereits den DVV-Pokal gewonnen. Doch auch Schwerin geht mit Rückenwind in den Auftakt der Finalserie am 13. April (17.10 Uhr/Dyn) in der eigenen Halle. In der Vorsaison schied der SSC im Halbfinale noch gegen Potsdam aus, nun gelang die Revanche.