Zweiter Sieg in VBL-Finalserie: Schwerin vor Titelgewinn

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin stehen vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nach dem Auftaktsieg setzten sich die Hauptrundensiegerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern in Spiel zwei der Bundesliga-Finalserie beim Dresdner SC mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:15) durch. Schwerin fehlt damit nur noch ein Sieg zum Titel. Schon am Samstag (17.15 Uhr/Dyn) könnte in eigener Halle die Entscheidung fallen.