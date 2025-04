Ende des Dauerduells: Lüneburg erreicht VBL-Finale

Die SVG Lüneburg hat erstmals das Finale in der Volleyball Bundesliga (VBL) erreicht und damit eine weitere Ausgabe des ewigen Dauerduells im Endspiel verhindert. Die Lüneburger setzten sich am Samstag im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie gegen den VfB Friedrichshafen 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 25:19) durch. Im Kampf um den Titel geht es nun gegen Serienmeister Berlin Recycling Volleys, der Auftakt zum Finale steigt am 27. April (16.00 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt.

In den vergangenen elf Saisons hatten sich jeweils Friedrichshafen und die BR Volleys in der Finalserie duelliert. Die letzten acht Titel sicherten sich dabei die Berliner, zuletzt ging die Meisterschaft 1997 nicht an eine dieser beiden Mannschaften.

Lüneburg, das Berlin in der Hauptrunde die einzige Niederlage zugefügt und auch in der Champions League aus dem Wettbewerb geworfen hatte, hatte zuvor bei allen sechs Teilnahmen an der Vorschlussrunde den Kürzeren gezogen.