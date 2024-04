Volleyball: Berlin wehrt Matchball im Meisterschaftskampf ab

Anzeige

Der Serienchampion Berlin Recycling Volleys hat den ersten Matchball im Kampf um die deutsche Meisterschaft abgewehrt. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks setzte sich am Samstag im dritten Spiel der Best-of-five-Serie gegen den VfB Friedrichshafen vor 8553 Zuschauern mit 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:15) durch. Somit können die Berliner weiter auf den 14. Titel in der Volleyball-Bundesliga hoffen.

Durch die beiden Niederlagen zum Auftakt (2:3 und 1:3) steht der Hauptstadtklub, der zuletzt sieben Mal in Folge Meister wurde, aber weiterhin unter Druck. Bereits am Dienstag (19.00 Uhr/Dyn) könnte der VfB den zweiten Matchball verwandeln und sich in der heimischen Arena zum alleinigen Rekordchampion krönen. Derzeit stehen sowohl Berlin als auch Friedrichshafen bei jeweils 13 Titeln. Zuletzt hatte der VfB 2015 die Meisterschaft gewonnen.