Volleyball: Välimaa wechselt aus Polen nach Lüneburg

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg hat den finnischen Nationalspieler Santeri Välimaa als fünften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Zuspieler wechselt aus der polnischen PlusLiga zum Vizemeister und erhält einen Zweijahresvertrag.

Der 24-jährige Välimaa kommt vom VC Barkom-Kazany Lwow, einer ukrainischen Mannschaft aus Lviv. Das Team nimmt seit dem Angriffskriegs Russlands am Spielbetrieb in Polen teil, trägt dabei seine "Heimspiele" in Tarnow aus.

"Ein spannender Zuspieler mit schon ganz viel Erfahrung – auch in einer sehr, sehr starken Liga", freut sich SVG-Chefcoach Stefan Hübner schon auf den neuen Ballverteiler. Välimaa will in Lüneburg den nächsten Karriereschritt machen, um dann vielleicht nach Polen, in eine der stärksten Ligen überhaupt, zurückzukehren: "Ich war auf der Suche nach einer größeren Rolle auf und neben dem Feld. Lüneburg ist dafür der perfekte Ort", so der Finne.