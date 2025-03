Volleyball: Champions-League-Aus für Lüneburg

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg hat den Einzug ins Champions-League-Halbfinale verpasst. Nach der Hinspiel-Abreibung in eigener Halle (0:3) folgte im Viertelfinal-Rückspiel beim polnischen Pokalsieger Warta Zawiercie eine 1:3-Niederlage (19:25,19:25,25:23,20:25). Damit findet das Final Four in Lodz/Polen (16. bis 18. Mai) ohne deutsche Beteiligung statt.