Volleyball: Lüneburger Champions-League-Coup in Berlin

Herausforderer SVG Lüneburg hat dem deutschen Volleyball-Serienmeister Berlin Recycling Volleys in der Champions League durch einen Coup eine der schmerzhaftesten Niederlagen der Vereinsgeschichte beigebracht. Im deutschen Play-off-Duell verloren die Nordlichter nach ihrem 3:2-Hinspielerfolg das Rückspiel in der Hauptstadt zwar 2:3 (13:25, 25:23, 25:23, 25:27, 15:17), entschieden aber den Golden Set mit 15:13 für sich und zogen erstmals ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Berlin hingegen ist in der Runde der besten Acht erstmals seit 2019 wieder nur Zuschauer. Außerdem misslang der Mannschaft von Trainer Joel Banks durch die Pleite gegen Lüneburg die Generalprobe für das Pokalfinale am Sonntag (16.45/Dyn) in Mannheim gegen SWD powervolleys Düren.

Lüneburg, das in der Bundesliga als Tabellenzweiter erster Jäger von Spitzenreiter Berlin ist, imponierte beim größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte nach dem 0:1-Satzrückstand durch Moral, Ruhe und Nervenstärke. Im Kampf um einen Platz im Halbfinale treffen die Schützlinge von Coach Stefan Hübner, die ihren insgesamt sechsten Matchball zum Überraschungssieg nutzten, auf den polnischen Spitzenklub Warta Warta Zawiercie.