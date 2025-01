Volleyball: Stuttgart und Schwerin in den Play-offs

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart und auch Vizemeister SSC Palmberg Schwerin haben die Play-offs der Champions League erreicht. An einem spannenden letzten Spieltag der Vorrunde gewann Stuttgart gegen CSO Voluntari aus Rumänien mit 3:2 (14:25, 25:20, 25:23, 19:25, 15:8) und sicherte sich damit Platz zwei in Gruppe E. Schwerin (Gruppe B) zog als bester Dritter ebenfalls noch in die Zwischenrunde ein.