Volleyballerinnen verpassen vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei ihrer Heim-EM im dritten Spiel ihre erste Niederlage kassiert und die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Montag vor 2250 Zuschauern in Düsseldorf den zuvor sieglosen Schwedinnen mit 1:3 (25:13, 16:25, 18:25, 18:25). Trotzdem bietet sich bereits am Dienstag gegen Tschechien (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) die nächste Möglichkeit auf das Ticket für die K.o.-Runde.

Nach der Niederlage steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit sechs Punkten weiterhin auf Platz zwei der Gruppe C hinter der Türkei, die ersten Vier erreichen die nächste Runde. Die Türkinnen hatten zuvor ihren dritten Erfolg gefeiert, beim 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 25:17) gegen Tschechien aber den ersten Satzverlust hinnehmen müssen.