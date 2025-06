Deutsche Volleyballer schlagen auch Iran

Deutschlands Volleyballer kommen in der Nations League immer besser in Fahrt. In Belgrad setzte sich das Team von Bundestrainer Michal Winiarski mit 3:1 (25:22, 23:25, 26:24, 25:22) gegen Iran durch. Für die Auswahl des deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ist es erst der dritte Sieg im siebten Spiel des Turniers, aber der zweite in Folge.

Gegen Iran, in der Weltrangliste auf Platz 15 und damit sieben Plätze hinter Deutschland positioniert, überzeugte vor allem Diagonalangreifer Filip John mit 22 Angriffspunkten. Nach insgesamt drei Turnierwochen und zwölf Spielen qualifizieren sich die besten acht Teams für das Finalturnier. Deutschland liegt aktuell auf Rang elf.

Am Donnerstag hatte sich die Mannschaft bereits mit 3:1 gegen die Niederlande durchgesetzt, einen Tag zuvor allerdings beim Auftakt in Phase zwei der VNL noch gegen Kuba verloren (1:3).

Zum Abschluss der zweiten Turnierwoche steht bereits am Sonntag (20.00/ZDF Livestream) noch ein Spiel gegen Gastgeber Serbien auf dem Plan, danach folgt eine kurze Verschnaufpause. Erst Mitte Juli ist die DVV-Auswahl wieder gefordert, in der letzten Woche des Turniers führt der Weg bis nach Japan. In Chiba misst sich das deutsche Team erneut mit hochkarätigen Gegnern, neben dem Gastgeber warten auch die Türkei, die USA und Brasilien.