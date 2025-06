Deutsche Volleyballerinnen schlagen Weltmeister Serbien

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den zweiten Sieg binnen 24 Stunden gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich in Belgrad am Donnerstag überraschend mit 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23) gegen Gastgeber und Weltmeister Serbien durch.

Tags zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zum Start in die zweite Turnierwoche gegen Frankreich 3:2 gewonnen. Beste Scorerin für das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war gegen Serbien Lena Kindermann mit 17 Punkten. Für Deutschland war es der vierte Erfolg im sechsten Spiel.

In der ersten Woche der VNL hatten sich die DVV-Frauen gegen Tschechien und Südkorea durchgesetzt, gegen Olympiasieger Italien und Brasilien hatte die Mannschaft von Bregoli jeweils mit einem 2:3 die Überraschung knapp verpasst. Als nächstes stehen für Deutschland die Duelle mit Polen (Freitag) und den Niederlanden (Sonntag/beide sportstudio.de) an.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils zwölf Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier, den DVV-Frauen gelang dies in den vorherigen sechs Ausgaben der VNL nur 2023.