Drei Änderungen: DVV-Männer starten in zweite VNL-Woche

Die deutschen Volleyballer starten mit einem leicht veränderten Aufgebot in die zweite Woche der Nations League. Für die Partien ab Mittwoch in Belgrad gegen Kuba, den Iran, die Niederlande und Gastgeber Serbien (alle sportstudio.de) sind Zuspieler Johannes Tille, Mittelblocker Florian Krage und Außenangreifer Tobias Brand neu dabei. Nicht mehr im Kader stehen Libero Moritz Eckardt, Außenangreifer Leon Meier und Mittelblocker Bastian Korreck.

In der ersten Woche des Turniers hatte die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski in Québec knapp gegen Kanada, Weltmeister Italien und Bulgarien (jeweils 2:3) verloren, zum Abschluss aber gegen Olympiasieger Frankreich (3:1) gewonnen. "Ich bin mit der ersten Woche sehr zufrieden. Wir hätten zwar mindestens zwei Siege holen können, aber wir haben in jedem Spiel gekämpft, das ist gut", sagte Winiarski: "Wir haben viele neue Spieler dabei, daher fehlt uns in manchen Situationen noch die Erfahrung."

Die zweite Woche werde "sehr interessant", sagte der Bundestrainer: "Wir werden in jedem Spiel kämpfen und unser Bestes geben, um möglichst viele Spiele zu gewinnen." Derzeit liegen die DVV-Männer auf Rang 13, die besten acht Teams qualifizieren sich nach insgesamt drei Turnierwochen für das Viertelfinale.