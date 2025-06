Dritte Niederlage: Volleyballer unterliegen auch Bulgarien

Das dritte Spiel - und die dritte knappe Niederlage: Deutschlands Volleyballer haben in der Nations League einen echten Fehlstart hingelegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski verlor auch gegen Bulgarien mit 2:3 (22:25, 25:22, 19:25, 25:23, 12:15) und sortiert sich in der 18er-Liga weit unten ein. Zuvor hatte Deutschland auf der Station in Quebec auch gegen Gastgeber Kanada und Weltmeister Italien jeweils 2:3 verloren.

Bester deutscher Scorer war am Samstag Außenangreifer Erik Röhrs mit 18 Punkten. Zum Abschluss der ersten Turnierwoche kommt es noch am Sonntagabend deutscher Zeit (20.30 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Frankreich. Der Olympiasieger hatte bei den Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr für das Aus der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gesorgt.

In Kanada fehlen dem deutschen Team Olympia-Fahrer wie Georg Grozer oder Tobias Krick. Winiarski nutzt diese erste VNL-Woche auch, um den Umbruch in der Nationalmannschaft voranzutreiben. Das Ziel sei es, "so viel wie möglich zu gewinnen – und dabei junge Spieler zu entwickeln", hatte der Coach im Vorfeld erklärt.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils 12 Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier.