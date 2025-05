Glasboden als Neuland: DVV-Männer unterliegen Italien

Bei ihrer Premiere auf Glasboden haben die deutschen Volleyballer trotz Aufholjagd in München eine Niederlage kassiert. Im ersten offiziellen Länderspiel auf dem Hightech-Untergrund musste sich das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Italien mit 2:3 (19:25, 22:25, 25:20, 25:20, 7:15) geschlagen geben.

Bei der Standortbestimmung vor Beginn der Nations League (ab 12. Juni) mussten die DVV-Männer im BMW Park ohne Bundestrainer Michal Winiarski auskommen. Der Pole stand zuletzt noch mit seinem Klubteam Warta Zawiercie im Champions-League-Finale und erhielt eine Pause. Assistenzcoach Thomas Ranner, der als Cheftrainer mit Bundesligist WWK Volleys Herrsching seit einiger Zeit die Heimspiele in der Arena im Stadtteil Sendling auf Glas absolviert, übernahm.

Nach einem 0:2-Satzrückstand meldete sich die DVV-Auswahl eindrucksvoll zurück. Der dritte Durchgang ging klar an die Gastgeber, ebenso der vierte. Im Tiebreak dominierte dann der Weltranglistenfünfte Italien im Duell mit der deutschem Mannschaft (8.).

Im Vorjahr war im BMW Park weltweit erstmals eine hochmoderne Glasspielfläche als Dauerlösung eingebaut worden. Die Basketballer des FC Bayern absolvierten in dieser Saison dort all ihre Hauptrunden-Heimspiele in der Bundesliga. Auf dem Videosportboden werden Linien, Animationen und Grafiken per LED dargestellt.