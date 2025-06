Knappe Niederlage für DVV-Frauen gegen Niederlande

Die deutschen Volleyballerinnen haben die zweite Woche in der Nations League mit einer knappen Niederlage beendet. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag den Niederlanden in Belgrad nach hartem Kampf 2:3 (23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 10:15). Damit stehen zwei Siege und zwei Niederlagen in der Bilanz.

"Heute ist das Ergebnis auf jeden Fall enttäuschend", sagte Kapitänin Camilla Weitzel: "Wir haben uns mehr erwartet – auch von unserer eigenen Leistung. Trotzdem wollen wir den Fokus auf das Positive legen: In den beiden gewonnenen Sätzen und auch phasenweise im Spiel haben wir gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind."

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte zunächst Frankreich (3:2) und Weltmeister Serbien (3:1) geschlagen, danach hatte es gegen Polen ein 0:3 gesetzt. "Ich habe dem Team nach dem Spiel gegen Polen eine Reaktion abverlangt – und die habe ich gesehen. Natürlich ist das Ergebnis nicht das, was wir uns gewünscht haben, aber wir haben in einigen Bereichen klar besser agiert", so Bregoli.

Die DVV-Frauen bereiten sich nach einigen freien Tagen in Kienbaum auf die letzte VNL-Woche in den USA vor. In Arlington trifft die deutsche Mannschaft ab dem 9. Juli auf Kanada, Thailand, China und die Dominikanische Republik.