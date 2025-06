Nations League: DVV-Männer schaffen zweiten Sieg

Deutschlands Volleyballer haben einen Erfolg in der Nations League verbucht. Im serbischen Belgrad gewann das Team von Bundestrainer Michal Winiarski das umkämpfte Duell mit der Niederlande 3:1 (24:26, 25:22, 25:21, 26:24). Es ist der zweite Sieg im sechsten Nations-League-Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Am Mittwoch hatte die DVV-Mannschaft gegen Kuba verloren.

In der ersten Woche des Turniers hatten die deutschen Volleyballer im kanadischen Québec knapp gegen Kanada, Weltmeister Italien und Bulgarien (jeweils 2:3) verloren, zum Abschluss aber gegen Olympiasieger Frankreich (3:1) gewonnen. Gegen die Niederlande waren die Deutschen zunächst die bessere Mannschaft, ließen aber zu viele Chancen aus und verloren den ersten Satz. Danach war das Spiel hart umkämpft, das deutsche Team hatte das bessere Ende für sich.

In der Nations League starten insgesamt 18 Mannschaften, die in der ersten Phase jeweils zwölf Spiele über drei Turnierwochen bestreiten. Die besten acht Teams qualifizieren sich für das Finalturnier. Deutschland liegt aktuell auf Rang elf. Am Samstag trifft das DVV-Team auf den Iran, einen Tag darauf wartet Gastgeber Serbien.