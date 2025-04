Premiere auf Glasboden: DVV-Männer spielen in München

Premiere in München: Erstmals wird ein offizielles Volleyball-Länderspiel auf Glasboden ausgetragen, die deutschen Männer treffen am 25. Mai im BMW Park auf Italien. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) bekannt. In der Arena in Sendling spielen die Basketballer des FC Bayern seit dieser Saison dauerhaft auf dem Hightech-Untergrund. Im Vorjahr war dort weltweit erstmals eine solch hochmoderne Spielfläche als Dauerlösung eingebaut worden. Auch Bundesligist WWK Volleys Herrsching tritt inzwischen regelmäßig im BMW Park an.