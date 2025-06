"Großartige Mannschaft": Bregoli zuversichtlich vor VNL-Start

Der neue Bundestrainer Giulio Bregoli blickt der gemeinsamen Zukunft mit den deutschen Volleyballerinnen zuversichtlich entgegen. "Es ist eine großartige Mannschaft, wir arbeiten sehr gut", sagte der Italiener vor dem Start der Nations League: "Wir brauchen Zeit, aber ich bin sehr glücklich mit der Chemie im Team."

In der Nacht zu Donnerstag (2 Uhr MESZ) startet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Rio de Janeiro gegen Südkorea. Bis Sonntag folgen an der Copacabana im Rahmen der ersten VNL-Station noch weitere Spiele gegen Olympiasieger Italien, Gastgeber Brasilien und Tschechien, im Anschluss geht es weiter nach Belgrad (18. bis 22. Juni) und Arlington/Texas (9. bis 13. Juli). Die Finals, für die sich die acht besten Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren, steigen dann im polnischen Lodz (23. bis 27. Juli).

Siege sind für Deutschland, derzeit Nummer zwölf der Welt, von großer Bedeutung, um im Ranking weiter nach oben zu klettern - und auf lange Sicht die Chancen auf die ersehnte Teilnahme an den Sommerspielen 2028 in Los Angeles zu erhöhen. Zudem bietet die Nations League eine passende Vorbereitung auf die WM in Thailand (22. August bis 7. September).

"Die VNL wir sehr gut sein, um unser Team zu finden", sagte Nationalspielerin Anna Pogany: "Wir sind superfroh, dass Giulio bei uns ist. Ich glaube, dass wir als Mannschaft ihm vertrauen und seinem Weg folgen wollen."