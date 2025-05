"Ritter" Grozer wechselt zu Winiarski-Klub Zawiercie

Volleyballstar Georg Grozer kehrt nach Polen zurück und spielt ab sofort unter Bundestrainer Michal Winiarski für Warta Zawiercie. Der Klub gab am Freitag die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers bekannt und präsentierte den 40-Jährigen in einer Fotomontage mit Ritterrüstung, Schwert und Schild. Grozer soll den verletzten Karol Butryn ersetzen.

"Hammer-Schorsch" Grozer hatte am Mittwoch sein letztes Saisonspiel für Arkasspor Izmir aus der Türkei bestritten, nun geht es wieder nach Polen. Dort war der Diagonalangreifer von 2010 bis 2012 für Asseco Resovia Rzeszow aufgelaufen.

"Es ist mir eine große Freude, nach Polen und in die PlusLiga zurückzukehren. Ich werde versuchen, Trainer Winiarski und Warta Zawiercie zu unterstützen", sagte Grozer: "Ich hoffe, ich kann der Mannschaft helfen. Ich kann mich schnell anpassen, sogar innerhalb eines Tages."

Der Pole Winiarski ist seit 2022 Bundestrainer und Chefcoach in Zawiercie. Der Klub steht nach einem Viertelfinalerfolg über Bundesligist SVG Lüneburg (3:0/3:1) im Final Four der Champions League, vom 16. bis 18. Mai geht es in Lodz um den Titel.