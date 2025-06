VNL: Volleyballerinnen verlieren erneut knapp

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League trotz einer starken Leistung erneut eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli lieferte sich in Rio de Janeiro mit dem Weltranglistenzweiten Brasilien einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, verlor nach zwischenzeitlicher Führung aber 2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 20:25, 8:15).

Am Donnerstag war das Team gegen den Olympiasieger und Weltranglistenersten Italien bereits knapp 2:3 unterlegen. Zum Auftakt hatte Deutschland einen 3:0-Erfolg gegen Südkorea gefeiert.

In Rio spielt die DVV-Auswahl am Sonntag (18.30 MESZ) in Runde eins der VNL noch gegen Tschechien, anschließend geht es zurück nach Europa. Im serbischen Belgrad beginnt Mitte Juni dann die zweite Phase der Hauptrunde. Als Gegner warten Frankreich, Serbien, Polen und die Niederlande.