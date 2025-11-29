Biathlon: Deutsche Männer-Staffel verpasst Podium in Östersund nur knapp

Trotz einer starken Aufholjagd reicht es für Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn nicht ganz für den Sprung aufs Treppchen.

Die deutsche Männer-Staffel hat beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund trotz einer Aufholjagd das Podium knapp verpasst. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn belegten im ersten Rennen des Olympia-Winters den vierten Rang. Zuvor hatten die DSV-Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß als Elfte noch enttäuscht.

Der Sieg bei den Männern über 4x7,5 km ging an Norwegen (1+10), das auch ohne die zurückgetretenen Johannes Thingnes und Tarjei Bö vor Frankreich (3+11/+15,3 Sekunden) und Schweden (3+14/+24,7) triumphierte. Das DSV-Quartett (0+9) hatte 55,7 Sekunden Rückstand.