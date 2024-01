Biathlon-Weltcup in Oberhof: Männer-Sprint auf Freitag verschoben

Anzeige

Wegen schlechter Witterungsbedingungen ist der Sprint der Männer beim Biathlon-Weltcup in Oberhof auf Freitag verschoben worden.

Wie der Weltverband IBU am Mittwoch mitteilte, kann das Rennen über 10 km aufgrund des "warmen Wetters und Regens sowie der starken Windvorhersage" nicht wie geplant am Donnerstag über die Bühne gehen.

"Die Strecke schlägt sich wacker", sagte Heiko Krause, Technischer Leiter der Sportstätten des Thüringer Wintersportzentrums: "Es ist noch Schnee da. Nichtsdestotrotz wäre es nicht schlecht, wenn der Regen weniger werden würde." OK-Chef Bernd Wernicke betonte, dass es das Ziel sei, "sechs sportlich faire Wettbewerbe durchzuführen".

Auch Felix Bitterling zeigte Verständnis für die Verschiebung. "Es war eigentlich zu erwarten", sagte der DSV-Sportdirektor: "Aus unserer Sicht ist es die einzig richtige Entscheidung."

Damit stehen am Freitag gleich zwei Rennen auf dem Programm. Zunächst bestreiten die Männer um 11.20 Uhr ihr Sprintrennen (im Liveticker auf ran.de und im Livestream auf Joyn), um 14.25 Uhr (im Liveticker auf ran.de und im Livestream auf Joyn) folgen die Frauen. Am Samstag sollen die Verfolgungsrennen steigen, den Abschluss des Weltcups am Rennsteig bilden die beiden Staffeln am Sonntag.