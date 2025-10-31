Biathlon Weltcup 2025/26: Staffel-Rennen in Östersund im kostenlosen Stream auf Joyn

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im im Gesamtweltcup geht die Deutsche Franziska Preuß in die neue Saison.

Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.

