Biathlon-weltcup live auf joyn

Biathlon-Weltcup 2026 live  Weltcup in Kontiolahti im kostenlosen Joyn-Stream - Termine und Uhrzeiten

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 15:30 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup geht auf die Zielgerade. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup ist in vollem Gange. Franziska Preuß, Titelverteidigerin im Gesamtweltcup hat ihre Karriere nach Olympia beendet.

Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

IBU World Cup Biathlon Ruhpolding - Women's Relay

Biathlon-Weltcup am 25. Januar: Massenstart ab 15:15 Uhr im Livestream auf Joyn

Den Biathlon-Weltcup kostenlos auf Joyn streamen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Weltcup-Saison 2025/26 im Biathlon.

Biathlon-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welche Rennen werden als nächstes übertragen?

  • Weltcup-Biathlon: Kontiolahti (Finnland)
  • Rennen: 15 km Einzel der Frauen (5. März) 20 km Einzel der Männer (6. März), 12,5 km Massenstart Frauen (7. März), Staffel 4x7,5 km Männer (7. März), Staffel 4x6 km Frauen (8. März), 15 km Massenstart Männer (8. März)

Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Biathlon-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison begannim November 2025 in Östersund und zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel 4x6km29.11.Frankreich
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel 4x7.5km29.11.Norwegen
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel single mixed30.11.Schweden
SchwedenÖstersundÖstersundStaffel mixed 4x6km30.11.Frankreich
SchwedenÖstersundÖstersund15km Einzel02.12.D.Wierer
SchwedenÖstersundÖstersund20km Einzel03.12.J. Botn
SchwedenÖstersundÖstersund7.5km Sprint05.12.S. Minkkinen
SchwedenÖstersundÖstersund10km Sprint06.12.J. Botn
SchwedenÖstersundÖstersund10km Verfolgung07.12.L.Hauser
SchwedenÖstersundÖstersund12.5km Verfolgung07.12.Q. Fillon Maillet
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen10km Sprint12.12.T. Giacomel
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen7.5km Sprint12.12.L. Jeanmonnot
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen12.5km Verfolgung13.12.E.Perrot
ÖsterreichHochfilzenHochfilzenStaffel 4x6km13.12.Schweden
ÖsterreichHochfilzenHochfilzenStaffel 4x7.5km14.12.Norwegen
ÖsterreichHochfilzenHochfilzen10km Verfolgung14.12.L. Vittozzi
FrankreichAnnecyAnnecy7.5km Sprint18.12.H. Öberg
FrankreichAnnecyAnnecy10km Sprint19.12.V. Christiansen
FrankreichAnnecyAnnecy10km Verfolgung20.12.L.Jeanmonnot
FrankreichAnnecyAnnecy12.5km Verfolgung20.12.J.Botn
FrankreichAnnecyAnnecy12.5km Massenstart21.12.M.Kirkeeide
FrankreichAnnecyAnnecy15km Massenstart21.12.T.Giacomel
DeutschlandOberhofOberhof10km Sprint08.01.T.Giacomel
DeutschlandOberhofOberhof7.5km Sprint08.01.E.Öberg
DeutschlandOberhofOberhof12.5km Verfolgung10.01.T. Giacomel
DeutschlandOberhofOberhofStaffel 4x6km10.01.Frankreich
DeutschlandOberhofOberhofStaffel 4x7.5km11.01.Norwegen
DeutschlandOberhofOberhof10km Verfolgung11.01.E.Öberg
DeutschlandRuhpoldingRuhpoldingStaffel 4x6km14.01.Norwegen
DeutschlandRuhpoldingRuhpoldingStaffel 4x7.5km15.01.Frankreich
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding7.5km Sprint16.01.H. Öberg
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding10km Sprint17.01.S.Samuelsson
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding10km Verfolgung18.01.L. Jeanmonnot
DeutschlandRuhpoldingRuhpolding12.5km Verfolgung18.01.J.Dale-Skjevdal
TschechienNove MestoNove Mesto15km Einzel22.01.E. Perrot
TschechienNove MestoNove Mesto12.5km Einzel23.01.J.Braisaz
TschechienNove MestoNove MestoStaffel single mixed24.01.Finnland
TschechienNove MestoNove MestoStaffel mixed 4x6km24.01.Italien
TschechienNove MestoNove Mesto15km Massenstart25.01.E. Perrot
TschechienNove MestoNove Mesto12.5km Massenstart25.01.J. Simon
FinnlandKontiolahtiKontiolahti15km Einzel05.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti20km Einzel06.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti12.5km Massenstart07.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahtiStaffel 4x7.5km07.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahtiStaffel 4x6km08.03.
FinnlandKontiolahtiKontiolahti15km Massenstart08.03.
EstlandOtepääOtepää10km Sprint12.03.
EstlandOtepääOtepää7.5km Sprint13.03.
EstlandOtepääOtepää12.5km Verfolgung14.03.
EstlandOtepääOtepää10km Verfolgung14.03.
EstlandOtepääOtepääStaffel single mixed15.03.
EstlandOtepääOtepääStaffel mixed 4x6km15.03.
NorwegenOsloOslo7.5km Sprint19.03.
NorwegenOsloOslo10km Sprint20.03.
NorwegenOsloOslo10km Verfolgung21.03.
NorwegenOsloOslo12.5km Verfolgung21.03.
NorwegenOsloOslo12.5km Massenstart22.03.
NorwegenOsloOslo15km Massenstart22.03.
Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Biathlon-Weltcup 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

