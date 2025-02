Das deutsche Biathlon-Team hat bei der WM 2025 in Lenzerheide die erste Goldmedaille sicher. Franziska Preuß setzt sich im Verfolgungsrennen überlegen durch.

Franziska Preuß ist Weltmeisterin in der Verfolgung. Die 30-Jährige nutzte ihre gute Ausgangsposition nach dem Sprint vom Freitag und gewann das Rennen über zehn Kilometer am Sonntag bei der Biathlon-WM in Lenzerheide. Dabei blieb sie in allen vier Schießen fehlerfrei.

"Es war echt cool, ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist", sagte Preuß im "ZDF": "Ich bin stolz auf mich, dass ich das heute geschafft habe. In den vergangenen zehn Jahren ist so viel passiert, ich bin durch viele Täler gegangen und habe fast den Glauben verloren. Ich bin so dankbar, glücklich und froh, dass es jetzt so gelaufen ist."

Für Preuß war es schon die dritte Medaille der Wettbewerbe, nachdem es in der Mixed-Staffel für Bronze reichte und sie im Sprint nur der Französin Justine Braisaz-Bouchet den Vortritt lassen musste.

Auf Platz zwei landete die Schwedin Elvira Öberg mit einem Rückstand von 39,1 Sekunden vor Braisaz-Bouchet, die 40,9 Sekunden nach Preuß einlief.

"Es macht so Spaß, wenn Scheibe für Scheibe fällt", freute sich Preuß. "Es war nah am perfekten Verfolger. Ich würde bei Franzi keine Limits setzen für die zweite Woche. Sie vertraut sich selbst extrem", ergänzte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling stolz.

Dass sich Selina Grotian trotz dreier Schießfehler noch um 14 Plätze auf Rang zehn verbesserte, ging bei dem Trubel um ihre Teamkollegin unter. Sophia Schneider (5/+3:02,5 Minuten) und Julia Tannheimer (4/3:04,6) landeten auf den Plätzen 23 und 24.