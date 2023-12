"Die zwei Fehler ärgern mich natürlich, es war immer der letzte Schuss", sagte Preuß am "ZDF"-Mikrofon: "Trotzdem war es ein gutes Ergebnis." Preuß ist damit die erste Deutsche seit Laura Dahlmeier, die den Weltcup anführt. Dahlmeier war am 19. März 2017 am Holmenkollen im Gelben Trikot gelaufen.

Franziska Preuß verpasst beim Biathlon-Sprint in Östersund knapp das Podest, führt nun aber die Gesamtwertung an.

Am Samstag (14.45 Uhr) starten dann die Männer in ihren ersten Sprint. Dabei will Roman Rees nach seinem Auftaktsieg im Einzel das Gelbe Trikot verteidigen.

Dafür muss der 30-Jährige aber seine Infektionssymptome, die einen Start in der Staffel verhindert hatten, überwunden haben. Am Sonntag stehen zum Abschluss des Weltcups in Schweden noch die beiden Verfolgungen an (14.00 und 16.00 Uhr).