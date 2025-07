Trauer um Laura Dahlmeier: Die Zitate der Biathlon-Legende

Die Trauer um Laura Dahlmeier ist groß, nachdem die ehemalige Biathletin bei einer Klettertour in Pakistan ums Leben gekommen ist. Das sind die besten Zitate der Olympiasiegerin.

"Ich mache Biathlon nicht, weil ich berühmt werden will."

"Wenn ich weiter Spaß an dem Sport habe, dann habe ich weiter Lust, voll vorne anzugreifen. Wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so." (nach dem Weltcup-Finale 2019 in Oslo)

"Ich bin, wie ich bin. Das Wichtigste ist, dass ich das nach wie vor sein kann."

"Ich habe mich im Biathlon-Zirkus ein Stück weit eingeschränkt gefühlt. Das ist sehr starr. Wer mich kennt, weiß, dass mir schnell langweilig wird. Ich brauche immer wieder Veränderung." (in der ZDF-Doku "Höhenrausch")

"Der Wert Freiheit steht bei mir ganz weit oben und ist mir super wichtig. Der ist mir heilig. Ich versuche, dass ich mir die Freiheit immer behalte, egal was ich mache." (in der ZDF-Doku "Höhenrausch")