Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen auch bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Domen Prevc unterstreicht seinen Favoritenstatus bei der Vierschanzentournee. Das neue Skisprung-Jahr kann kommen: Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben bei der Vierschanzentournee auch in der Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen überzeugt. Raimund als Fünfter und der Oberstdorf-Dritte Hoffmann als Achter lösten die Pflichtaufgabe am Silvesternachmittag souverän und hatten dabei noch einige Luft nach oben. Das Maß aller Dinge war erneut der Slowene Domen Prevc, der als hoher Favorit ins Neujahrsspringen am Donnerstag (14 Uhr live auf Joyn) geht. Die Vierschanzentournee im Livestream auf Joyn Prevc, der in Oberstdorf Qualifikation und Wettkampf gewonnen hatte, sprang vor 7000 Zuschauern auf 139,5 m (150,6 Punkte) und setzte sich vor dem Österreicher Jan Hörl (146,2) durch.

Wellinger und Geiger stark verbessert Dessen Landsmann Stephan Embacher wurde Dritter (143,2), das Supertalent steigerte 13 Tage vor seinem 20. Geburtstag mit längerem Anlauf den Schanzenrekord um einen halben Meter auf 145,5 m. Raimund, der auf 135,0 m (141,8 Punkte) kam, und Hoffmann (134,0/139,7) lagen zumindest wieder in Schlagweite zu Platz drei. Gut sprang Pius Paschke, der in Oberstdorf noch den zweiten Durchgang verpasst hatte und nun auf Platz 20 kam. Die beiden großen deutschen Sorgenkinder verabschiedeten sich ebenfalls deutlich verbessert aus dem Jahr 2025: Andreas Wellinger, 49. in Oberstdorf, zog als 27. in den Wettkampf ein. Karl Geiger, der in der Qualifikation zum Auftaktspringen gescheitert war, schaffte es als 31. ebenfalls souverän unter die besten 50. Youngster Ben Bayer überzeugte punktgleich mit Wellinger als 27. und kommt damit am Donnerstag zu seinem zweiten Weltcup-Einsatz und seiner Premiere bei einem Tournee-Wettkampf

