- Anzeige -
- Anzeige -
Ski-Alpin-weltcup live auf joyn

Ski Alpin - Weltcup live: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 20:15 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Ski alpin: So seht ihr den Weltcup live im Stream und TV

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Dürr

Alpiner Ski-Weltcup: Riesenslalom der Frauen am 27. Dezember ab 09:45 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge den Alpinen Ski-Weltcup LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

- Anzeige -

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live im Joyn-Stream: Welche Rennen werden übertragen?

  • Weltcup-Rennen: Riesenslalom der Frauen in Kranjska Gora (3. Januar, 10:00 Uhr), Slalom der Frauen in Kranjska Gora (4. Januar, 11:30 Uhr)
  • Datum und Uhrzeit: 3. Januar 2026 ab 10:00 Uhr
  • Ort: Kranjska Gora (Slowenien)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an?

Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom25.10.J. Scheib
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom26.10.M. Odermatt
FinnlandLeviLeviSlalom15.11.M. Shiffrin
FinnlandLeviLeviSlalom16.11.L. Pinheiro Braathen
ÖsterreichGurglGurglSlalom22.11.P.Rassat
ÖsterreichGurglGurglSlalom23.11.M. Shiffrin
USACopper MountainCopper MountainSuper G27.11.M. Odermatt
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom28.11.S.Brennsteiner
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom29.11.A. Robinson
USACopper MountainCopper MountainSlalom30.11.M.Shiffrin
USABeaver CreekBeaver CreekAbfahrt (Ersatz: 05.12.)04.12.M. Odermatt
USABeaver CreekBeaver CreekSuper G (Ersatz: 06.12.)05.12.V. Kriechmayr
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom06.12.A. Robinson
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom07.12.J. Scheib
USABeaver CreekBeaver CreekRiesenslalom07.12.M. Odermatt
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt12.12.L. Vonn
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereRiesenslalom13.12.L. Meillard
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt13.12.E. Aicher
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSlalom14.12.T. Haugan
SchweizSt. MoritzSt. MoritzSuper G14.12.A. Robinson
FrankreichCourchevelCourchevelSlalom16.12.M. Shiffrin
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenAbfahrt (Ersatz: Beaver Creek)18.12.M.Odermatt
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenSuper G19.12.J. Zabystran
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereAbfahrt20.12.C.Hütter
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenAbfahrt20.12.F. von Allmen
ItalienAlta BadiaAlta BadiaRiesenslalom21.12.M. Schwarz
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSuper G21.12.S. Goggia
ItalienAlta BadiaAlta BadiaSlalom22.12.A. McGrath
ÖsterreichSemmeringSemmeringRiesenslalom27.12.J. Scheib
ItalienLivignoLivignoSuper G27.12.M.Schwarz
ÖsterreichSemmeringSemmeringSlalom28.12.M. Shiffrin
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom03.01.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom04.01.
ItalienMadonna di CampiglioCampiglioSlalom07.01.
SchweizAdelbodenAdelbodenRiesenslalom10.01.
ÖsterreichZauchenseeZauchenseeAbfahrt10.01.
SchweizAdelbodenAdelbodenSlalom11.01.
ÖsterreichZauchenseeZauchenseeSuper G11.01.
ÖsterreichFlachauFlachauSlalom13.01.
SchweizWengenWengenSuper G16.01.
ItalienTarvisioTarvisioAbfahrt17.01.
SchweizWengenWengenAbfahrt17.01.
SchweizWengenWengenSlalom18.01.
ItalienTarvisioTarvisioSuper G18.01.
ItalienKronplatzKronplatzRiesenslalom20.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSuper-G23.01.
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynRiesenslalom24.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelAbfahrt24.01.
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynSlalom25.01.
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSlalom25.01.
ÖsterreichSchladmingSchladmingRiesenslalom27.01.
ÖsterreichSchladmingSchladmingSlalom28.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt30.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaSuper G31.01.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt01.02.
AndorraSoldeuSoldeuAbfahrt28.02.
DeutschlandGarmisch-PartenkirchenGarmischAbfahrt28.02.
AndorraSoldeuSoldeuSuper G01.03.
DeutschlandGarmisch-PartenkirchenGarmischSuper G01.03.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom07.03.
ItalienVal di FassaVal di FassaAbfahrt07.03.
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom08.03.
ItalienVal di FassaVal di FassaSuper G08.03.
SchwedenÅreÅreRiesenslalom14.03.
FrankreichCourchevelCourchevelAbfahrt14.03.
SchwedenÅreÅreSlalom15.03.
FrankreichCourchevelCourchevelSuper G15.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom25.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom25.03.
- Anzeige -

Alpiner Ski-Weltcup live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

- Anzeige -

Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

- Anzeige -

Alpine Ski-Saison: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Neueste News und Videos

NFL - Porno-Star verteilt Giants-Stars einen Korb: "Schlafe nicht mit Versagern"

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0

NFL: Kuh unterm Weihnachtsbaum?! Josh Allen beschenkt Bills-O-Line

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0

Darts-WM: Netz reagiert auf krachende Schindler-Pleite - "Peinliche Vorstellung"

  • Video
  • 01:40 Min
  • Ab 0

NFL: Topfit trotz Verletzung? Raiders im Tank-Modus

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0

Vierschanzentournee: Historischer Brüder-Triumph? Die Favoriten der Tournee

  • Video
  • 02:20 Min
  • Ab 0

NFL: Raiders im Tank-Modus? Maxx Crosby unzufrieden

  • Video
  • 04:53 Min
  • Ab 0

NFL: Malik Willis mit Hattrick! Packers-Back-Up überzeugt gegen Ravens

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0

NFL Preview: Seahawks mit Rückenwind - Panthers erneut mit Überraschungs-Sieg?

  • Video
  • 09:00 Min
  • Ab 0

NFL: 4 TDs! Derrick Henry mit Spiel für die Geschichtsbücher

  • Video
  • 03:29 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: 4 TDs! Derrick Henry zerlegt Packers im Alleingang

  • Video
  • 04:17 Min
  • Ab 0