Linus Straßer triumphiert beim Slalom in Kitzbühel

Vierter war Straßer nach dem ersten Lauf gewesen, im Finale war er vor den Augen von Thomas Dreßen, dem am Vortag ein grandioser Abschied am Fuße der Streif vergönnt war, nicht mehr zu halten: 0,14 Sekunden lag er schließlich vor dem Halbzeit-Besten Kristoffer Jakobsen (Schweden), 0,20 Sekunden vor dem zweimaligen Sieger Daniel Yule (Schweiz).

Linus Straßer sank am Fuße seines "Hausbergs" auf die Knie und genoss den so lange ersehnten Triumph.

Beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel triumphiert mit Linus Straßer ein Deutscher. Der Münchner tritt damit in die Fußstapfen der Neureuthers.

Straßer siegt an seinem Hausberg

Der Coup ist Straßers vierter im Weltcup, und doch etwas Besonderes: Auf dem Ganslern hat er dereinst das Skifahren erlernt, zudem wohnt der 31 Jahre alte gebürtige Münchner gleich nebenan in Kirchberg. Und Kitzbühel ist Kitzbühel, auch, weil die Sieger dort mit ihrem Namen auf einer Gondel der Hahnenkamm-Bahn verewigt werden.

Straßer ist der vierte deutsche Triumphator des Slalom-Klassikers im Weltcup, davor war dies Christian Neureuther (1979), Armin Bittner (1989) und Felix Neureuther (2010, 2014) gelungen. Im Slalom ist es sein dritter Erfolg nach 2021 in Zagreb und 2022 in Schladming, davor hatte er 2017 ein City-Rennen in Stockholm gewonnen.

Bei Felix Neureuthers erstem Sieg vor 14 Jahren war Straßer, einst Mitglied des Kitzbüheler Ski-Clubs, Vorläufer am Ganslern gewesen, diesmal hatte er schon am Morgen ein gutes Gefühl: Er saß bei der Liftfahrt zum Start in einem Sessel mit Neureuthers Siegerzeit von 2014 und der deutschen Flagge darauf: "Ich habe für mich gedacht: gutes Zeichen", sagte er in der ARD.