Ski Alpin heute live: Weltcup 2025/26 in St. Moritz und Val d'Isere im Livestream auf Joyn - Lindsey Vonn mit Sensation
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 11:54 Uhr
Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Update, 12.12., 11:50 Uhr: Lindsey Vonn sorgt für Sensation in St. Moritz
Skirennläuferin Lindsey Vonn hat bei der ersten Abfahrt des Olympia-Winters für einen Paukenschlag gesorgt. Im Schweizer St. Moritz fuhr die 41 Jahre alte Amerikanerin in der zweiten Saison nach ihrem Comeback zu ihrem 82. Sieg im Weltcup - sieben Jahre, acht Monate und 28 Tage nach ihrem 81. im März 2018 im schwedischen Are. Knapp ein Jahr später, im Februar 2019, war Vonn zurückgetreten, ihr Comeback hatte sie vor einem Jahr ebenfalls in St. Moritz gefeiert.
Während Emma Aicher als Fünfte und Kira Weidle-Winkelmann als Achte überzeugen konnten, fuhr Vonn, der bei einer Operation im April 2024 eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war, in einer eigenen Liga: Im Ziel der Corviglia lag die Olympiasiegerin von 2010 mit einem Vorsprung von 0,98 Sekunden vor der Überraschungszweiten Magdalena Egger aus Österreich. Dritte wurde die WM-Zweite Mirjam Puchner, ebenfalls aus Österreich (+1,16).
Ski alpin: So seht ihr den Weltcup live im Stream und TV
Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!
Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 heute live im Joyn-Stream: Welche Rennen werden übertragen?
- Weltcup-Rennen: Männer-Wettbewerbe in Val d'Isere (FRA), Frauen-Wettbewerbe in St. Moritz (Schweiz)
- Wettbewerbe: Abfahrt (Frauen; 12. Dezember, 10:15 Uhr und 13. Dezember, 10:45 Uhr), Riesenslalom (Männer; 13. Dezember, 9:30 Uhr), Super-G (Frauen; 14. Dezember, 10:45 Uhr), Slalom (Herren; 14. Dezember, 9:30 Uhr)
- Datum und Uhrzeit: 12. bis 14. Dezember 2025
- Ort: Val d'Isere (FRA) und St. Moritz (Schweiz)
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an?
Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.
Alpiner Ski-Weltcup heute live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.
Alpine Ski-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Alpine Ski-Saison: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.