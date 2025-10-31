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Ski-Alpin-weltcup live auf joyn

Ski Alpin live: Weltcup-Finale in Lillehammer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 22:37 Uhr
  • ran.de
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© IPA Sport

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Ski alpin: So seht ihr den Weltcup heute live im Stream und TV

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

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Odermatt erwischte einen durchwachsenen Lauf

Alpiner Ski-Weltcup: Abfahrt der Männer und Frauen - am 21. März ab 10:45 im LIVESTREAM

Verfolge den Alpinen Ski-Weltcup LIVE und kostenlos  auf Joyn.

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

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Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live im Joyn-Stream: Welches Rennen wird übertragen?

  • Event: Weltcup-Finale der Männer und Frauen
  • Datum: 21. bis 25. März
  • Wettbewerbe: Abfahrt der Männer und Frauen (21. März), Super G der Männer und der Frauen (22. März), Riesenslalom der Männer und Frauen (24. März), Slalom der Männer und Frauen (25. März)
  • Ort: Lillehammer (Norwegen)

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Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an?

Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

WettbewerbWettbewerbRundeDatumSieger
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom25.10.J. Scheib
ÖsterreichSöldenSöldenRiesenslalom26.10.M. Odermatt
FinnlandLeviLeviSlalom15.11.M. Shiffrin
FinnlandLeviLeviSlalom16.11.L. Pinheiro Braathen
ÖsterreichGurglGurglSlalom22.11.P.Rassat
ÖsterreichGurglGurglSlalom23.11.M. Shiffrin
USACopper MountainCopper MountainSuper G27.11.M. Odermatt
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom28.11.S.Brennsteiner
USACopper MountainCopper MountainRiesenslalom29.11.A. Robinson
USACopper MountainCopper MountainSlalom30.11.M.Shiffrin
USABeaver CreekBeaver CreekAbfahrt (Ersatz: 05.12.)04.12.M. Odermatt
USABeaver CreekBeaver CreekSuper G (Ersatz: 06.12.)05.12.V. Kriechmayr
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom06.12.A. Robinson
KanadaTremblantTremblantRiesenslalom07.12.J. Scheib
USABeaver CreekBeaver CreekRiesenslalom07.12.M. Odermatt
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt12.12.L. Vonn
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereRiesenslalom13.12.L. Meillard
SchweizSt. MoritzSt. MoritzAbfahrt13.12.E. Aicher
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSlalom14.12.T. Haugan
SchweizSt. MoritzSt. MoritzSuper G14.12.A. Robinson
FrankreichCourchevelCourchevelSlalom16.12.M. Shiffrin
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenAbfahrt (Ersatz: Beaver Creek)18.12.M.Odermatt
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenSuper G19.12.J. Zabystran
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereAbfahrt20.12.C.Hütter
ItalienVal Gardena / GrödenVal Gardena / GrödenAbfahrt20.12.F. von Allmen
ItalienAlta BadiaAlta BadiaRiesenslalom21.12.M. Schwarz
FrankreichVal d'IsereVal d'IsereSuper G21.12.S. Goggia
ItalienAlta BadiaAlta BadiaSlalom22.12.A. McGrath
ÖsterreichSemmeringSemmeringRiesenslalom27.12.J. Scheib
ItalienLivignoLivignoSuper G27.12.M.Schwarz
ÖsterreichSemmeringSemmeringSlalom28.12.M. Shiffrin
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom03.01.C.Rast
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom04.01.C. Rast
ItalienMadonna di CampiglioCampiglioSlalom07.01.C. Noël
SchweizAdelbodenAdelbodenRiesenslalom10.01.M.Odermatt
ÖsterreichZauchenseeZauchenseeAbfahrt10.01.L.Vonn
SchweizAdelbodenAdelbodenSlalom11.01.P. Rassat
ÖsterreichFlachauFlachauSlalom13.01.M. Shiffrin
SchweizWengenWengenSuper G16.01.G. Franzoni
ItalienTarvisioTarvisioAbfahrt17.01.N.Delago
SchweizWengenWengenAbfahrt17.01.M. Odermatt
SchweizWengenWengenSlalom18.01.A. McGrath
ItalienTarvisioTarvisioSuper G18.01.E. Aicher
ItalienKronplatzKronplatzRiesenslalom20.01.J.Scheib
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSuper-G23.01.M. Odermatt
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynRiesenslalom24.01.S. Hector
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelAbfahrt24.01.G.Franzoni
TschechienSpindleruv MlynSpindleruv MlynSlalom25.01.M. Shiffrin
ÖsterreichKitzbühelKitzbühelSlalom25.01.M. Feller
ÖsterreichSchladmingSchladmingRiesenslalom27.01.L. Meillard
ÖsterreichSchladmingSchladmingSlalom28.01.H. Kristoffersen
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt30.01.J. Wilesabgebr.
SchweizCrans MontanaCrans MontanaSuper G31.01.M. Blanc
SchweizCrans MontanaCrans MontanaAbfahrt01.02.F.von Allmen
AndorraSoldeuSoldeuAbfahrt27.02.C. Suter
AndorraSoldeuSoldeuSuper G (Ersatz: Zauchensee)28.02.E.Aicher
DeutschlandGarmisch-PartenkirchenGarmischAbfahrt28.02.M. Odermatt
AndorraSoldeuSoldeuSuper G01.03.S.Goggia
ItalienVal di FassaVal di FassaAbfahrt (Ersatz: Crans Montana)06.03.L. Pirovano
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraRiesenslalom07.03.L. Pinheiro Braathen
ItalienVal di FassaVal di FassaAbfahrt07.03.L.Pirovano
SlowenienKranjska GoraKranjska GoraSlalom08.03.A.McGrath
ItalienVal di FassaVal di FassaSuper G08.03.E. Curtoni
FrankreichCourchevelCourchevelAbfahrt13.03.V.Kriechmayr
SchwedenÅreÅreRiesenslalom14.03.J.Scheib
FrankreichCourchevelCourchevelSuper G (Ersatz: Garmisch Partenkirchen)14.03.ausg.
SchwedenÅreÅreSlalom15.03.M.Shiffrin
FrankreichCourchevelCourchevelSuper G15.03.ausg.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleAbfahrt21.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSuper G22.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom24.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleRiesenslalom25.03.
NorwegenWeltcup FinaleWeltcup FinaleSlalom25.03.
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Alpiner Ski-Weltcup live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

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Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

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Alpine Ski-Saison: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

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